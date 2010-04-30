Бензин в Украине подорожал

С 23 по 30 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-0,8% (в среднем на 0,6%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 23 по 30 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 0,9%, с 7,04 до 7,10 грн./л; на бензин А-92 – выросли на 0,8%, с 7,54 до 7,60 грн./л; на бензин А-95 – выросли на 0,4%, с 8,01 до 8,04 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 0,4%, с 7,01 до 7,04 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.