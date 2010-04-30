Украина планирует увеличить производство электроэнергии

Украина планирует в текущем году увеличить производство электроэнергии на 6,1%, или на 10,5 млрд. кВт/ч, - до 183,4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом.

Об этом сказано в Прогнозном балансе электроэнергии, топлива и расходов генкомпаний ТЭС (ГК ТЭС) на 2010 год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, выработка электроэнергии в первом квартале составит 51,5 млн. кВт/ч, во втором - 41,2 кВт/ч, в третьем - 41,1 кВт/ч, в четвертом - 49,6 кВт/ч.

Отпуск электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2010 году составит 166,15 млрд. кВт/ч. В том числе отпуск электроэнергии атомными электростанциями ожидается на уровне 81,54 млрд. кВт/ч, ГК ТЭС - 60,8 млрд. кВт/ч, гидроэлектростанциями - 12,23 млрд. кВт/ч, теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) - 11,58 млрд. кВт/ч.

Согласно балансу, потребление угля ГК ТЭС в 2010 году запланировано в объеме 31,43 млн. тонн, мазута - 76 тыс. тонн, газа - 740 млн. куб. м. При этом предполагается, что в текущем году ГК ТЭС приобретут 32,25 млн. тонн угля.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-марте т.г. увеличилось на 10,1%, или 4,726 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 51,442 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.