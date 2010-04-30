Россия намерена пересматривать тарифы на транзит нефти через Украину

Российская сторона считает необходимым пересмотреть систему образования тарифов на транзит нефти через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил глава правления, президент ОАО «АК «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ.

«Эта тема будет прорабатываться и, скорее всего, в направлении ревизии уже существующих соглашений, с точки зрения их оптимизации, адаптации к новой ситуации, которая сложилась в отношениях между Украиной и Россией», - сказал он.

Н.ТОКАРЕВ подчеркнул, что действующие документы «достаточно жесткие и не гибкие», и не позволяют оперативно принимать решения.

«Нужно будет, на наш взгляд, и мы будем с такой инициативой выходить, пересмотреть тарифообразование на транзит. Мы предлагаем выйти на какой-то цивилизованный вариант по типу Беларуси и России. Чтобы не было так, как, к примеру, в конце декабря нам позвонили из «Укртранснафты» и уведомили, что с 1 января на 30% повышается тариф… Ну как же так, коллеги?! Вы хорошо все подсчитали, уверены, что это нормально? Да, все хорошо (ответили в «Укртранснафте» - УНИАН). Тариф повысится на 30%. И вот сегодня ровно на 30% снизился объем транзита через территорию Украины, а казахи ушли вообще… Они ушли в Польшу, на Балтику. Так что если с тарифами неаккуратно обращаться, то последствия наступают конкретные и сразу же», - сказал Н.ТОКАРЕВ.

Он отметил, что «Транснефть» и «Укртранснафта» вполне могут согласовать вопрос, а если же сделать этого не получится, то вопрос будет решаться на уровне профильных министерств либо правительств.

Вместе с тем, Н.ТОКАРЕВ отметил, что за 4 месяца текущего года транзит нефти через Украину из-за повышения тарифа сократился практически на 10 млн. тонн.

Говоря о гарантировании объема транзита нефти, Н.ТОКАРЕВ отметил, что на уровне компаний это сделать достаточно проблемно, поскольку вопрос необходимо решать не с компаниями, которые занимаются транспортировкой нефти, а с теми, кто ими владеет.

«Гарантии должны давать нефтяники, те – кто отправляет нефть транзитом через Украину. И здесь как раз самое узкое место. Если в рамках межправкомитета удастся заключить какой-то новый протокол или новое соглашение, то есть гарантом выступит правительство России, тогда уже правительство должно организовать эти объемы», - сказал Н.ТОКАРЕВ, подчеркнув, что, возможно, необходимо будет предложить нефтяникам какие-то меры стимулирования для того, чтобы они отправляли нефть транзитом через Украину.

Он подчеркнул, что этот вопрос наверняка будет решаться в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины в январе-феврале т.г. сократился на 39,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Справка УНИАН. В 2009 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 19,9% по сравнению с 2008 годом, транзит нефти – на 11,4%. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2009 году сократилась на 5,9%, газа – на 20,3%.