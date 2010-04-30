Путин предложил объединить «Газпром» и «Нафтогаз»

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил объединить российский «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление В.ПУТИН сделал по окончании заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Сочи.

Практически все присутствующие в зале восприняли данное заявление с удивлением, оно стало для них неожиданным.

«Я сделал еще одно предложение, над которым нужно подумать. Как мы говорили об интеграции в ядерной сфере, мы готовы то же самое сделать в газовой. Предлагаю объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - подчеркнул В.ПУТИН.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР в комментарии УНИАН заявил, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. «У нас еще будут консультации», - сказал А.МИЛЛЕР.

Ряд членов межправительственного комитета сообщили УНИАН, что тема объединения НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» не обсуждалась на заседании комитета и даже не поднималась. И такое заявление премьера России было абсолютно неожиданным для всех.