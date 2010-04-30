Что решит проблемы украинской экономики?

Уменьшение цены на российский газ не решит проблем украинской экономики, которые могут быть преодолены только путем структурных реформ.

Об этом говорится в анализе экспертов Центра восточных исследований (OSW, г. Варшава), текстом которого владеет УНИАН.

Аналитики отмечают, что 30% скидка будет выгодной химическим и металлургическим предприятиям, но даже они без модернизации в дальней перспективе не смогут быть конкурентноспособными на мировом рынке.

Удешевление газа также будет способствовать сбалансированию бюджета Украины текущего и ближайших лет, считают эксперты.

В то же время эксперты заметили, что уменьшение цены приравняло цену газа для украинцев к уровню среднеевропейской стоимости "голубого топлива".

"Цены газа после уменьшения отвечают более-менее среднеевропейским показателям, но не решают проблем украинской экономики, которые можно преодолеть лишь путем структурных реформ", - отметили аналитики.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал 28 февраля ратифицированный парламентом договор о продлении базирования Черноморского флота Российской Федерации в Украине до 2042 года в обмен на более дешевый газ.