Газ для промпотребителей и бюджетников станет дешевле на 1,4%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики снизила предельные цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 1,4%, или на 27,45 грн. за тыс. куб. М, - до 1 992,8 грн за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа).

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на заседании.

Пересмотр уровня предельной цены для данной категории потребителей был осуществлен в рамках механизма, предусмотренного постановлением Кабинета министров Украины №605 от 29 апреля 2006 года.

Напомним, в соответствии с документом НКРЭ рекомендовано ежемесячно пересматривать уровень предельных цен с учетом колебаний национальной валюты по отношению к доллару США по курсу, зафиксированному на 1 января 2009 года..

Напомним, в январе 2009 года НКРЭ установила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетных организаций на уровне 2 020,25 грн. за тыс. куб. м.

(без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа). Позднее при ежемесячной корректировке структуры предельной цены НКРЭ не изменяла ее абсолютный показатель - 2020,25 грн за тыс. кубометров.