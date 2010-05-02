Путин обнулил пошлины на российский газ для Украины

Председатель правительства России Владимир ПУТИН подписал постановление, которым обнулил с 1 апреля вывозные таможенные пошлины на российский газ для Украины.

Как сообщает РИА «Новости», в соответствии с распоряжением, нулевая пошлина распространяется на поставку российского газа в объеме до 30 миллиардов кубометров в 2010 году и до 40 миллиардов кубометров с 2011 по 2019 год. Снижение составит 30% от контрактной цены, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.

Ддоговоренности о скидке на российский газ для Украины были достигнуты между президентами РФ и Украины в Харькове 21 апреля.

РИА «Новости» отмечает, что в результате изменения газовых соглашений с Украиной российский бюджет в 2010 году недосчитается 100 миллиардов рублей. Между тем, по некоторым оценкам, благодаря полученной от Москвы скидке Киев сэкономит 3 миллиарда долларов в текущем году и 4 миллиарда долларов - в 2011 году.