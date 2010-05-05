Кабмин уволил гендиректора концерна «Ядерное топливо»

Кабинет Министров Украины распоряжением №988-р от 28 апреля в 2010 г. освободил Владимира РЕДЬКО от должности генерального директора Государственного концерна «Ядерное топливо». Текст документа размещен на сайте правительства.

В.РЕДЬКО уволен за невыполнение условий контракта.

Напомним, он был назначен на должность в мае 2009 года.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».