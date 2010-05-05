Азаров считает, что произошел позитивный прорыв

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что на сегодняшний день между Украиной и Российской Федерацией произошел позитивный прорыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины, комментируя результаты последнего заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

«Сегодня уверенно можно заявить, что позитивный прорыв в украинско-российских отношениях произошел. Темы, которые тормозили развитие наших стран, сняты. Теперь у нас однозначно есть уверенность, что Украина ускоренными темпами начнет обновлять свой экономический потенциал, уровень жизни людей будет динамично повышаться», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что уверенность в таком развитии дает то, что Украина и Россия согласовали стратегическую дорожную карту двусторонних отношений, и некоторые практические шаги согласно этой карте, уже совершены. В частности, отметил премьер, Россия отменила экспортную пошлину на газ для Украины, что снизит его цену на 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

«Таким образом, за апрель нам нужно будет заплатить приблизительно на 2 млрд. грн. меньше, чем Украина должна была (заплатить – УНИАН) по прежним кабальным соглашениям», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сэкономленные деньги необходимо направить на развитие и внедрение систем энергосбережения.

«Правительство должно немедленно предложить нашим предприятиям систему стимулов, чтобы именно таким образом они и распорядились этими дополнительными средствами», - сказал он.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что благодаря снижению цены на газ удалось принять госбюджет текущего года и избежать повышения цены на газ для потребителей.

«Мы не будем повышать цену на газ для потребителей в Украине», - в очередной раз подчеркнул он.

Премьер-министр также отметил, что результатом заседания экономического комитета стало также увеличение квот на беспошлинный экспорт украинских труб в Россию.

«Таким образом, российский рынок для Украины снова открыт», - сказал он.

Среди достижений Н.АЗАРОВ назвал договоренности относительно совместного строительства завода по производству ядерного топлива и сотрудничество в авиастроительной и судостроительной отрасли.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

Кроме того, в ходе заседания комитета рассматривались ряд вопросов относительно сотрудничества Украины и России в сферах торговли, ТЭК, атомной энергетики, авиастроения, транспорта, АПК.