Азаров: объединение Газпрома и Нафтогаза - пока лишь идея Путина

На сегодняшний день объединение ЗАО «Газпрома» и НАК «Нафтогаз» является лишь идеей премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА, однако она заслуживает внимания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге журналистам.

Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась 30 апреля т.г. ни в ходе его встречи с премьер-министром РФ один на один, ни в ходе расширенного заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству.

«Ни в ходе рабочей встречи один на один, ни в ходе заседания комитета он (ПУТИН – УНИАН) такого предложения не сделал. Скорее всего, он был впечатлен масштабами нашего сотрудничества, и вот у него появилось такое вот предложение. Предложение заслуживает внимания. И мы его будем, естественно, изучать, поскольку оно сделано премьер-министром очень крупного государства – нашего соседа. Сделано, конечно, из благих побуждений», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр поделился с журналистами содержанием разговора, который состоялся у него с В.ПУТИНЫМ по завершению брифинга.

«Когда мы вышли, и он провожал меня к машине, я ему сказал: «Владимир Владимирович, а как вы себя видите – на равных в объединении? Если так, то нет вопросов, если на равных», - сказал Н.АЗАРОВ.

В ответ В.ПУТИН, по словам Н.АЗАРОВА, предложил все же подумать над этим предложением, поскольку в результате его реализации Украине открывается доступ к российским энергетическим ресурсам. «Вы посчитайте свои активы, свои возможности, и предложите нам, на что вы претендуете в наших активах», - процитировал он В.ПУТИНА, отметив, что премьер РФ назвал это предложение лестным для Украины. И любая европейская страна от такого предложения, по мнению В.ПУТИНА, не отказалась бы.

В ответ на это Н.АЗАРОВ сказал: «Вы знаете, миноритариям входить в такое объединение – это надо все очень серьезно считать: выгоды, плюсы, минусы. Ясно, что какие-то плюсы, ясно, что есть и какие-то минусы, но мы должны выработать взаимовыгодную форму. В ответ он мне сказал: «Ну это ж я пока просто так, предложил идею для рассмотрения», - сказал Н.АЗАРОВ и отметил, что пообещал В.ПУТИНУ рассмотреть его предложение.

Вместе с этим Н.АЗАРОВ считает, что на сегодняшний день пока нет оснований высказывать критическую оценку по поводу предложения объединения «Нафтогаза» и «Газпрома», и у него просто не было времени из-за праздников детально рассказать о разговоре, состоявшемся с В.ПУТИНЫМ.

«Не было возможности все рассказать вам, как оно было на самом деле. Сразу же пошли домыслы. Те, кому нечего делать, стали рассказывать, что мы собираемся Украину продать… Ничего мы не продали. Мы пока только получаем. Пока Россия нам дает… Пока», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг с участием "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики РФ и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.