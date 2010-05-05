Ефименко: Украина рассчитывает получить 120-130 млн. долларов

Украина рассчитывает получить от транзита по своей территории железнодорожным транспортом венесуэльской нефти в Беларусь 120-130 млн. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО журналистам в среду.

«Если есть задекларированный объем нефти, будет протранспортирован, то Украина на этом заработает 120-130 млн. долларов», - сказал министр.

По его словам, согласно заключенному соглашению, установлен тариф 0,27 долл. за 10 т/км. К.ЕФИМЕНКО объяснил, что это сквозной тариф фактически до Мозыря, при этом он на 30% больше, чем внутренний тариф в Украине.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Одесский порт прибыл мальтийский танкер Seastar с нефтью в объеме 80 тыс. тонн из Венесуэлы для Беларуси. Оттуда нефть будет поставляться железнодорожным транспортом. Киев и Минск договорились о таком механизме поставки нефти 15 апреля в Киеве.

В то же время Министерство топлива и энергетики Украины и концерн "Белнефтехим" должны до 1 июня 2010 года подготовить предложения для правительств двух стран по транспортировке нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь) с использованием магистральных нефтепроводов Украины и Беларуси.

Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕС 15 марта в Каракасе (Венесуэла) договорились о поставке венесуэльской нефти в Беларусь для переработки на белорусских предприятиях и совместной реализации на европейском рынке.

Беларусь рассчитывает до апреля 2011 года закупить в Венесуэле 4 млн. тонн нефти.