Правительство РФ утвердило пошлины на газ для Украины

Правительство Российской Федерации утвердило ставки таможенной пошлины на газ, поставляемый в Украину на 2010 и 2011-2019 гг. Соответствующее постановление от 30 апреля 2010 г. №291 «О ставках вывозных таможенных пошлин при поставках газа с территории Российской Федерации на территорию Украины», опубликовано на сайте Правительства РФ.

Документом определено, что «при уровне контрактной цены газа природного в газообразном состоянии (в долларах США за 1 тыс. куб. м) с учетом низшей теплотворной способности (Рх) ниже 100/Тр - в размере 0 процентов, где Тр - действующая ставка вывозной таможенной пошлины на газ природный в газообразном состоянии в процентах, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. № 795 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», деленная на 100 процентов; а при уровне Рх, равном или превышающем 100/Тр, - в размере, равном Тр х Рх - 100 (в долларах США за 1 тыс. куб. м)». Такой расчет пошлины будет действовать при поставках природного газа в газообразном состоянии с территории Российской Федерации на территорию Украины в объеме до 30 млрд. куб. м в год в 2010 году и до 40 млрд. куб. м в год с 2011 по 2019 год (включительно).

В отношении объема газа, поставляемого из РФ в Украину свыше 30 млрд. куб. м в год в 2010 году и свыше 40 млрд. куб. м в год с 2011 по 2019 год (включительно), применяются ставки вывозных таможенных пошлин, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2006 года № 795.

Пошлина применяется с 1 апреля 2010 года.