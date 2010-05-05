Немецкая E.On открыла доступ на газовый рынок другим компаниям
Чтобы избежать штрафов Еврокомиссии
Немецкая E.On открыла доступ на газовый рынок Германии другим компаниям, чтобы избежать штрафов Еврокомиссии за злоупотребление монопольным положением на рынке.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Согласно сообщению, E.On взяла на себя обязательство до октября 2010 года освободить около 15% пропускной способности газопроводов Германии на пунктах входа в страну.
Кроме того, с октября 2015 года E.On пообещала сократить свои заказы на прокачку газу до 50% пропускной способности газопроводов сети NetConnect Germany и до 64% – в собственной сети газопроводов.
Еврокомиссия считает, что взятые компанией E.On обязательства дадут возможность другим компаниям быть конкурентоспособными на немецком рынке.
Также в сообщении Еврокомиссии отмечается, что в случае, если E.On нарушит свои обязательства, ей придется заплатить штраф в размере до 10% своего годового товарооборота.
Справка УНИАН. В начале июля 2009 года Еврокомиссия наложила штраф в размере 1,1 млрд. евро на немецкий энергетический концерн E.On и французский Gaz de France за создание картеля по сбыту газа.
Обе компании оштрафованы на 553 млн. евро каждая за раздел европейского рынка газа и нарушение правил конкуренции на протяжении 30 лет – с 1975 по 2005 гг.