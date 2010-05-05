Украина и Россия отказались от условия «бери или плати» при поставках российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я скажу такую деталь, на которую не обратили внимания средства массовой информации за этим шумом, – что мы что-то продали, что мы уступили. Мы отказались от формулы «бери или плати», смодернизировали договор, но пока не сумели убедить российских партнеров в том, что формула, которую ТИМОШЕНКО, абсолютно не думая, подписала, формула, к большому сожалению, в условиях роста цены на нефть приводит к постоянному увеличению цены на газ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что использование этого условия было невыгодно Украине.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что правительства Украины и России договорились создать рабочую группу по изучению вопроса, касающегося объемов транзита российского газа по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

По данным управления информации ОАО «Газпром», согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м - в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений, отмечалось в сообщении управления информации ОАО «Газпром».

Кроме того, отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись. Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год было снижено до 33,75 млрд. куб. м.