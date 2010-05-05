Грищенко: Украина заинтересована в технологиях и инвестициях из США

Новое украинское руководство заинтересовано в самом широком привлечении в энергетическую отрасль новых технологий и инвестиций из США и других развитых стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время встречи с государственным секретарем США Хилари КЛИНТОН. Глава МИД Украины находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и принял участие в рабочем ланче, организованном госсекретарем США. Во время мероприятия были обсуждены актуальные вопросы повестки дня Конференции и перспективы подготовки ее заключительного документа.

В ходе встречи К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН обменялись мнениями по поводу путей реализации договоренностей, достигнутых президентами Украины и США Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Бараком ОБАМОЙ в рамках Саммита по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне 12 апреля с.г. В частности, стороны коснулись перспектив развития и реформирования энергетического сектора Украины в контексте усиления энергетической безопасности и независимости нашего государства. Глава МИД Украины подчеркнул заинтересованность нового украинского руководства в самом широком привлечении к этому процессу новых технологий и инвестиций из США и других развитых стран.

Госсекретарь США отметила историческое значение вклада Украины в процесс ядерного разоружения и его позитивное влияние на укрепление международного режима нераспространения.

Отдельно был обсужден пакет вопросов двусторонних отношений. В частности, Х.КЛИНТОН была проинформирована о развитии внутриполитической ситуации в Украине, а также содержании и логике последних украинско-российских договоренностей. Состоялся обмен мнениями относительно практического взаимодействия Украины и США по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.