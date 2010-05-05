"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" рассчитался полностью

ОАО "Газпром" подтвердило, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался за газ, закупленный Украиной в апреле текущего года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение управления информации «Газпрома».

"Нафтогаз Украины" полностью расплатился за фактический объем поставок газа в апреле", – заявил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что оплата за газ, поставленный «Газпромом» в апреле, произведена. При этом ни в «Нафтогазе», ни в «Газпроме» не уточняют сумму оплаты.