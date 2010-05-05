Украина уже в этом году начнет избавляться от запасов урана

Украина начнет избавляться от запасов высокообогащенного урана для его переработки в низкообогащенный уже в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции по обзору выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА «Новости».

"В качестве первого шага мы изымем уже в этом году значительную часть наших запасов для переработки его в низкообогащенный уран с целью использования в украинских ядерных исследовательских центрах", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он также напомнил, что избавляться от высокообогащенного урана Киев будет в случае получения "достаточного международного содействия".

Глава МИД Украины подчеркнул, что этот добровольный шаг Киева свидетельствует о том, что его страна "серьезно относится к проблемам нераспространения и разоружения". Он также призвал другие страны, обладающие запасами обогащенного урана, последовать примеру Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всех запасов высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

Предполагается, что высокообогащенный уран с Украины пойдет в Россию, а оттуда будет возвращен низкообогащенный уран, который будет использован в научных целях.