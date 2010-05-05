НКРЭ: прогнозная оптовая цена электроэнергии вырастет на 15%
В 2010 году
Прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине в 2010 году вырастет 15%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Сергей ТИТЕНКО.
"Оптовая цена на электроэнергию вырастет на 15% (декабрь 2009 года к декабрю 2010 года)", – сказал он
По словам председателя НКРЭ, такое увеличение цены будет заложено в прогнозный баланс электроэнергии и топлива на 2010 год.
Также С.ТИТЕНКО сообщил, что баланс планируется окончательно утвердить 12 мая.
Как сообщал УНИАН, НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на май 2010 года на 4,3% по сравнению с установленной для апреля – до 474,19 грн. за МВт/ч.
На протяжении марта и апреля т.г. прогнозная оптовая цена на электроэнергию не изменялась и была зафиксирована на февральском уровне – 454,64 грн. за МВт/ч.
С начала 2010 года прогнозная ОРЦ выросла на 7,4% – с 441,4 до 474,19 грн. за МВт/ч.
За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.
Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.
Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.
В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).
Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).