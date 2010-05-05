Янукович: к “экспромту” Путина нужно относиться прагматически

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что к “экспромту” главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА об объединении “Газпрома” и “Нафтогаза Украины” нужно относиться прагматически, исходя из интересов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в комментарии В.ЯНУКОВИЧА к заявлению В.ПУТИНА относительно инициативы объединения ОАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины”.

По мнению Президента, к такой инициативе необходимо относиться как к одному из возможных вариантов сотрудничества с Россией в газовом вопросе.

“Да, эта тема не обсуждалась ранее. Это экспромт. И ответ Украины будет после того, как мы все просчитаем с точки зрения наших национальных интересов”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что к переговорам по этой теме, если они начнутся, нужно привлечь Европейский Союз как главного потребителя газа и основного партнера.

Глава государства отметил, что в газовой сфере ведущим фактором для национальных интересов Украины является техническая надежность ее газотранспортной системы.

“Чтобы мы имели возможность поставлять Европе оптимальные объемы газа. Я хотел бы еще раз подчеркнуть: Украина имеет возможности значительно увеличить объемы поставок газа в Европу при определенной модернизации газотранспортной системы и частичной ее достройке. Это можно сделать постепенно – лет за пять, не останавливая при этом процесс поставок газа в Европу. У нас есть такой план. Для его реализации нужно провести большую работу с нашими партнерами”, - заявил Президент, уточнив, что в первую очередь нужно выяснить возможности России вместе со странами Средней Азии по увеличению объемов поставок.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, именно в зависимости от этих факторов, от прогноза и соответствующего переговорного процесса Украине необходимо будет принимать решение в ответ на инициативу В.ПУТИНА.

“Безусловно, решение, которое примет Украина, должно быть гармонизировано с партнерами – как с поставщиками, так и с потребителями газа”, - добавил Президент.

При этом глава государства отметил, что Украине выгодно не только сохранить существующие объемы поставок газа в Европу, но и увеличить их до по крайней мере 200 млрд. кубометров в год при нынешних 120 млрд. кубометров.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что инициатива России построить газопровод “Южный поток” в обход Украины вызвала у него “большое удивление”. “Если эта идея – попытка давления на Украину с целью найти с нами общий язык для последующей эксплуатации украинской газотранспортной системы, то это один разговор, и это можно еще как-то понять…”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что проект модернизации украинской ГТС является намного более конкурентоспособным, чем строительство “Южного потока”.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ В.ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг при участии "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Руководитель "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики России и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.