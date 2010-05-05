НАК «ЭКУ» увеличила производство электроэнергии на 18%

НАК «Энергетическая компания Украины» за январь-апрель 2010 года увеличила производство электроэнергии на 18% – до 24,8 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 17,3 млрд. кВт/ч электроэнергии (26,2% общегосударственного производства), что на 13,7%, или 2,1 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 4 месяца 2010 года произвели 2,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 36,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года (1,6 млрд. кВт/ч).

Гидроэлектростанции с начала года произвели 5,4 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 26,1% больше, чем за 4 месяца прошлого года.

В целом энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины” (включая энергогенерирующие источники, которые находятся в хозяйственном ведении энергопоставляющих компаний) с начала 2010 года произвели 24,8 млрд. кВт/ч электроэнергии (37,7% от общего производства электроэнергии ОЭС Украины), что на 18%, или 3,8 млрд. кВт/ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 9,1 млн. Гкал теплоэнергии, что на 13,3% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (8 млн. Гкал).