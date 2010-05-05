«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» более 419 млн. долларов

НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» более 419 млн. долларов США за поставленный в апреле 2010 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК.

В сообщении отмечается, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля т.г. в Харькове, цена импортированного в апреле природного газа определялась с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме рассчитывается из ОАО «Газпром» за поставки природного газа, подтверждая свою репутацию надежного и предсказуемого партнера», – подчеркивается в сообщении пресс-центра.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в результате подписания дополнений к газовым контрактам (21 апреля т.г.), в апреле НАК «Нафтогаз Украины» заплатит приблизительно на 2 млрд. грн. меньше за закупленный газ, чем предусматривалось заплатить при прежних условиях, действовавших до 1 апреля 2010 года.

Справка УНИАН. Согласно контрактам купли-продажи и транзита газа, а также дополнениям к ним, НАК «Нафтогаз Украины» должна оплачивать стоимость закупленного газа ежемесячно не позднее 7-го числа следующего месяца. «Газпром», в свою очередь, 80% стоимости транзита газа должен оплачивать до 6-го числа следующего месяца, 20% – до 20 числа следующего месяца.