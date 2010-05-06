Сапрыкин: Объединение Газпрома и Нафтогаза - преступление власти

Объединение “Газпрома” и “Нафтогаза Украины” будет считаться преступлением со стороны украинской власти.

Так прокомментировал «Політичній думці» директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир САПРИКИН инициативы Кремля по объединению этих компаний.

Он напомнил, что украинское законодательство запрещает сдавать в аренду газотранспортную систему или ее передачу, или концессию, отметив при этом, что это Украине совсем не нужно.

«Объединение газовых секторов России и Украины – это, по меньшей мере, потеря части государственности. История мирового газового сектора не знала таких объединений и добровольной сдачи этого сектора другому государству. В аргументах российской стороны нет элементарной логики. С точки зрения стабильности газоснабжения - стороны вроде бы договорились о низких ценах. Если ЯНУКОВИЧ с ПУТИНЫМ достигли взаимопонимания и договорились сотрудничать, то зачем делать тогда слияние компаний, все и так должно быть стабильным», - отметил эксперт.

Разговоры о стабильности поставок газа в Европу через объединение “Газпрома” и “Нафтогаза”, по его словам, это нонсенс.

«Это нужно лишь российской стороне, чтобы захватить газовый сектор Украины и в первую очередь его транспортную часть, поскольку добыча газа по сравнению с российской является незначительной. Так же являются спекуляциями разговоры о непригодности украинской ГТС и о потребности в российских средствах для поддержки ее работоспособности. Это неправда», - заявил В.САПРИКИН, отметив, что состояние украинских газотранспортных сетей вполне нормально и работоспособно, так же, как и российской ГТС.

В.САПРИКИН считает нелогичными аргументы российской стороны и из-за того, что Россия строит два обходных газопровода. «Так зачем ей украинские трубы? Россия не отказывалась от этих обходных объектов. Поэтому здесь нет никаких логических аргументов. Россия стремится создать газовую империю. Вот и все», - утверждает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг при участии "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Руководитель "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики России и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что к “экспромту” В.ПУТИНА по объединению “Газпрома” и “Нафтогаза” нужно относиться прагматически, исходя из интересов Украины. По мнению Президента, к такой инициативе необходимо относиться как к одному из возможных вариантов сотрудничества с Россией в газовом вопросе.