Японские атомщики запустили реактор на быстрых нейтронах

Японские атомщики сегодня вновь после почти 15-летнего ремонта запустили единственный в стране экспериментальный реактор на быстрых нейтронах "Мондзю". Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, этому событию предшествовали не только сложные работы по устранению неполадок, но и долгие переговоры с местными властями.

Ранее в конце апреля власти префектуры Фукуи и города Цуруга, где находится реактор, окончательно согласились с заключением Агентства по атомной энергии о готовности "Мондзю" к запуску. Это согласие было дано после доклада экспертов о том, что "все дополнительные ремонтные работы с учетом замечаний местных властей полностью завершены, выполнены также и требования по повышению сейсмостойкости оборудования с учетом новых стандартов".

Строительство "Мондзю" мощностью 280 мегаватт было начато в 1985 г в районе Цуруга в 320 км от Токио. Реактор был введен в строй в 1994 г, но в декабре 1995 г из-за утечки натрия, вызвавшей пожар, был остановлен и законсервирован. Последние 10 лет велась активная проверка всех его систем, и он готовился к повторному запуску. Число инженеров и техников, обслуживающих реактор, было увеличено со 180 до 260 человек. Однако решение о готовности неоднократно откладывалось из-за мелких аварий. В 2008 г после заполнения системы охлаждения "Мондзю" натрием было отмечено до 10 ложных сигналов тревоги о "сбоях оборудования". Небольшие неполадки в работе одного из приборов были зафиксированы и в конце апреля, но, как заверили эксперты, они были быстро устранены.

По планам специалистов, полную мощность "Мондзю" наберет весной 2013 г. В Японии возлагают особые надежды на реакторы на быстрых нейтронах, связывая их с планами налаживания выпуска собственного ураново-плутониевого МОКС-топлива и реализацией программы полного топливного ядерного цикла. Сейчас МОКС-смесь приобретается в Европе. К 2050 г намечено заменить все 53 блока японских АЭС на реакторы типа "Мондзю".