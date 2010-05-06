Nord Stream AG начнет экспорт газа в Германию в конце 2011 года

Компания Nord Stream AG, оператор проекта строительства одноименного газопровода, планирует в конце 2011 года начать первые экспортные поставки газа в Германию, сообщил технический директор Nord Stream AG Сергей Сердюков в интервью корпоративному журналу "Газпрома", сообщает РИА Новости

"Мы начинаем прокладку первой нитки в начале апреля и завершаем ее в середине следующего года. Таким образом, газ пойдет из России в Германию в конце 2011 года", - сказал он.

По словам Сердюкова, в 2011 году Nord Stream AG начнет сооружение второй нитки газопровода, которое предполагается завершить к лету 2012 года.

"К октябрю она (вторая нитка Nord Stream) уже будет подготовлена к эксплуатации. Таким образом, ввести в строй ее планируется ровно через год после первой", - подчеркнул он.

Таким образом, оператор намерен реализовывать проект в соответствии с графиком.

Сердюков отметил, что Nord Stream AG не рассматривает возможность реализации сопутствующих сооружению газопровода проектов, таких как прокладка оптоволоконных кабелей.

"Проект уже прошел международную процедуру в рамках Конвенции Эспо и получил разрешения от пяти стран Балтийского моря в таком виде, как он представлен сейчас. Какие-либо иные инсталляции могут быть реализованы только в рамках других проектов и потребуют отдельных международных согласований", - пояснил он.

Акционерами Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20% акций, а также нидерландская Gasunie - 9% акций. Вскоре ожидается вхождение в проект французской GDF Suez, ее доля составит 9%.

Газопровод Nord Stream протяженностью около 1,2 тысячи километров - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод будет проложен по дну Балтийского моря от Выборга (Россия) до Грайфсвальда (Германия). Запуск первой нитки пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на сентябрь 2011 года. Строительство второй нитки позволит увеличить мощность Nord Stream до 55 миллиардов кубометров в год, ее ввод запланирован на октябрь 2012 года.