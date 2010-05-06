Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 5 мая, значительно понизились на фоне опасений инвесторов относительно распространения долгового кризиса, аналогичного греческому, на другие страны еврозоны, сообщает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,77 доллара - до 79,97 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 3,06 доллара - до 82,61 доллара за баррель.