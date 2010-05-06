Мировые цены на нефть понизились
11:35, 06 мая 2010Энергетика
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В Нью-Йорке до 79,97 долл./барр.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,77 доллара - до 79,97 доллара за баррель.
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 3,06 доллара - до 82,61 доллара за баррель.
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