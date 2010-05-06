Moody's понизило прогноз рейтингов BP

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service изменило прогноз рейтингов старших необеспеченных долговых обязательств Аа1 британской нефтяной компании BP со "стабильного" на "негативный", сообщает k2kapital.

Эксперты Moody`s объяснили свое решение неопределенностью последствий и издержек компании после аварии на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. В сообщении Moody`s отмечается, что недавнее улучшение операционных показателей и создает определенный запас прочности, исключать возможность снижения рейтинга в результате этой аварии нельзя.

Управляемая BP нефтяная платформа в Мексиканском заливе Deepwater Horizon затонула 22 апреля после пожара, произошедшего вслед за мощным взрывом. В настоящее время нефтяное пятно, после взрыва и последовавшей затем утечки нефти из скважин на глубине 1,5 тыс. метров, достигло побережья штата Луизиана.

BP заявила в свою очередь, что на данном этапе пока невозможно определить, сколько средств будет потрачено на ликвидацию последствий разлива нефти. Аналитики считают, что общие расходы компании могут в итоге составить от $2-8 млрд. Ситуация усугубляется тем, что ВР не располагает страховкой, которая может покрыть ущерб от аварии в заливе.