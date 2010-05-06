Бойко надеется, что ВР одобрит законопроект о газовом рынке

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО надеется, что Верховная Рада Украины в ближайшие недели одобрит законопроект о газовом рынке, необходимый для присоединения Украины к Энергетическому сообществу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я три дня назад посмотрел этот законопроект, и направил его в Верховную Раду. Надеюсь, в ближайшие недели парламент одобрит этот закон, мы имеем там большинство», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического сообщества одобрил присоединение Украины и Молдовы к этой организации.

Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они преодолеют расхождения, которые остаются между их законодательством и законодательством ЕС о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединению.

Справка УНИАН. Соглашение об Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в силу 1 июля 2006 года. На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан. Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей. Энергетическое сообщество создано для распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на Юго-восточную Европу и содействия привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения.