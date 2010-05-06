Путин хочет проверить границы уступок украинцев

Глава российского правительства Владимир ПУТИН заявлением о возможном объединении украинского „Нафтогаза” с российским „Газпромом” хочет проверить границы уступок новых властей Украины.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

„Это попытка зондирования украинской власти – насколько далеко они готовы пойти на сотрудничество”, - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ назвал несравнимыми активы одной из крупнейших газовых компаний мира - „Газпрома” с украинским „Нафтогазом”, что в случае обычного объединения приведет к поглощению российской компанией украинской.

«Газпром» является партнером более чем доминирующим”, - сказал он.

Аналитик считает, что, скорее всего, стороны вернутся к идее создания газотранспортного консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, в который также может быть включено управление украинскими газовыми хранилищами.

Он назвал украинские хранилища очень привлекательным активом для россиян.

По мнению эксперта, Украина больше потеряет, чем выиграет от создания газотранспортного консорциума даже в случае, если к проекту присоединятся партнеры из Европейского Союза.

„Консорциум не будет прозрачным, и будет больше создан на российских, чем на европейских условиях”, - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ считает, что наилучшим решением для Украины было бы создание двустороннего газотранспортного консорциума с Европейским Союзом в рамках подписанной весной прошлого года Брюссельской декларации.

Он отметил, что, собственно, такая схема реально интегрировала бы Украину в европейскую энергетическую систему, что было бы реальным шагом для политической интеграции украинцев с объединяющим сегодня 27 государств ЕС.

„Это (создание трехстороннего консорциума) шаг назад”, - оценил он.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в прошлую пятницу после переговоров с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить „Нафтогаз Украины” с российским „Газпромом”.

Н.АЗАРОВ и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявили, что не обсуждали этот вопрос с российскими властями, назвав заявление В.ПУТИНА „экспромтом”.