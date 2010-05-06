Объединение Нафтогаза и Газпрома - внутренний вопрос Украины и РФ

Возможность объединения “Нафтогаза» и «Газпрома» является внутренним вопросом Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер УТТИНГЕР после встречи с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО.

«Сейчас это лишь предложение (премьер-министра России Владимира – УНИАН) ПУТИНА. Решение должно быть одобрено Москвой и Киевом, но не Брюсселем», - сказал комиссар ЕС.

«Это не вопрос ЕС», - добавил он.

В свою очередь Ю.БОЙКО заявил журналистам, что предложение об объединении еще требует времени на изучение.

«Любое предложение должно быть внимательно рассмотрено», - сказал украинский министр.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг с участием "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики РФ и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.