Заявление Путина - это “прижимание к стене более слабого партнера”

Глава российского правительства Владимир ПУТИН заявлением о возможном объединении украинского „Нафтогаза” с российским „Газпромом” прижимает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к стене.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он отметил, что российские власти пытаются получить контроль над украинской газотранспортной системой с начала 90-х годов, а приход в этом году к власти в Украине благосклонных к ним политиков создает возможности для достижения этой цели.

По его словам, россияне пользуются сложной экономической ситуацией украинцев, чтобы добиться последующих уступок, одной из которых, собственно, является контроль над газотранспортной системой.

«Это прижимание к стене более слабого партнера”, - подчеркнул эксперт.

А.ШЕПТИЦКИЙ назвал сохранение украинской ГТС в государственной собственности одной из немногих побед украинской власти в противостоянии с россиянами, заметив, что потеря контроля была бы очень значительным поражением украинцев.

Эксперт также сказал, что В.ПУТИН своим заявлением поставил В.ЯНУКОВИЧА в ситуацию, как девушка своего парня, рассказав всем об их будущем бракосочетании без его ведома.

„Теперь ему нужно либо категорически отказаться, либо обещать позже, либо смиренно идти к алтарю”, - отметил эксперт.

Аналитик не исключил, что В.ЯНУКОВИЧ в нынешней ситуации будет вынужден идти на последующие уступки, назвав более вероятным объединение определенных активов „Нафтогаза Украины” и „Газпрома”, а не самих компаний.

„Если бы месяц назад меня спросили, то сказал бы, что это (потеря Украиной контроля над ГТС) маловероятно. Сегодня постепенно теряю свою уверенность”, - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в минувшую пятницу после переговоров с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить „Нафтогаз Украины” с российским „Газпромом”.

Н.АЗАРОВ и В.ЯНУКОВИЧ заявили, что не обсуждали этот вопрос с российскими властями, назвав заявление В.ПУТИНА „экспромтом”.