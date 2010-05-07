Украина начала процесс вступления в „Еврогаз”.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в представительстве Украины при ЕС, 6 мая в рамках встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с генеральным секретарем ассоциации „Еврогаз” Жан-Мари ДЕВОСОМ, украинской НАК „Нафтогаз Украина” было предложено стать ассоциированным членом ассоциации, и переданы соответствующие учредительные документы.

Украинская сторона положительно рассмотрела предложение, которое является началом процесса приобретения НАК „Нафтогаз Украины” ассоциированного членства в „Еврогазе”.

„Еврогаз” - международная некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе. Членами „Еврогаза” являются 49 газовых компаний и ассоциаций из 27 стран Европы, в частности, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas и другие.