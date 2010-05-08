Эксперт: популярность дизельного и газового топлива может вырасти

С повышением акцизного сбора на бензин возрастет привлекательность дизельного, а также газового топлива.

Такое мнение в статье для еженедельника «Зеркало недели» (№ 17, 30 апреля - 14 мая) высказал директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей КУЮН.

По его словам, в связи с повышением акцизов, инициированным правительством, рост цен на бензин составит 60 коп./л, а элитная марка А-98 подорожает почти на 1 грн., поэтому потребители могут перейти на более дешевое дизельное топливо.

«Сегодня его (дизельного топлива) цена на колонках ниже цены бензина А-95 на гривню, а новый акциз сделает эту разницу еще более ощутимой. Но это абсолютно не означает, что цена дизельного топлива на АЗС останется неизменной», - отметил С.КУЮН.

Президент «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид КОСЯНЧУК не исключает, что владельцы станций могут переложить часть подорожания на дизельное топливо, чтобы смягчить ценовое давление на потребителей бензинов.

Самый большой импульс в связи с повышением акцизов на бензин может получить газовое топливо - уже сегодня объем потребления газа составляет около 20% от бензина, отмечает С.КУЮН.

По мнению президента Ассоциации сжиженного газа Сергея ПИВНЯ, если газ и подорожает вслед за бензинами, то очень незначительно. По его словам, конкуренция на этом рынке крайне высока, кроме того, на смену дефициту пришел избыток товара, что дополнительно стимулирует трейдеров к снижению цен.

Сегодня бензин А-95 дороже пропан-бутана вдвое (в среднем 4 грн./л против 8 грн./л на бензин), но после неизбежного подорожания первого сжиженный газ может стать еще привлекательнее, поясняет эксперт.

Операторы рынка сжатого газа - метана также ожидают повышения продаж вследствие подорожания бензина на фоне удешевления газа россиянами.

По мнению владельца сети АГНКС компании «Метан» Геннадия РУДЕНКО, привлекательность метана будет повышаться главным образом не за счет снижения цен, а благодаря их росту на конкурирующее топливо - пропан-бутан и бензин.

«Мировая практика говорит о том, что государству нужно стимулировать переход на метан как более дешевое и экологичное топливо», - отмечает Г.РУДЕНКО.

На сегодняшний день цена на метан составляет 3,9 грн./л и, очевидно, зафиксируется на этом уровне и в дальнейшем, прогнозирует С.КУЮН.

«В целом газовое топливо как альтернатива дорожающему бензину имеет все шансы получить мощный импульс для дальнейшего завоевания симпатий потребителей. Неплохо это и с экологической точки зрения. Правда, некоторые горячие головы в правительстве уже обсуждают введение акцизов и на газ, в частности сжиженный, в результате чего на пути набирающей ход популяризации этого энергоносителя окажется высокий барьер», - отмечает С.КУЮН.