Украина может стать транзитером российской электроэнергии

В случае установки вставок постоянного тока (ВПТ) на границе Украины с европейскими странами Россия сможет организовать экспорт собственной электроэнергии в Европу транзитом через украинскую энергосистему.

При этом Украина из экспортера собственной электроэнергии превратится в транзитера, что приведет к сокращению производства электроэнергии и падению валютных доходов государства.

Такое мнение высказали эксперты, которых еженедельник «Зеркало недели» (№ 17, 30 апреля - 14 мая) попросил проанализировать российский проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики. В рамках соглашения российская сторона предлагает совместную реализацию инвестпроектов по поставкам электроэнергии в третьи страны, в том числе с использованием вставок постоянного тока, а также совместный маркетинг электроэнергии в страны Балтии.

Энергосистемы Украины, России, Беларуси и стран Балтии работают параллельно, но не синхронизированы с европейской энергосистемой. По словам экспертов, россияне крайне заинтересованы в установке ВПТ на границе Украины с европейскими странами. Это один из путей организации поставок электроэнергии из энергосистем Украины и России в Европу через объединение энергосистем через вставки постоянного тока.

Стоимость создания таких подстанций на порядок меньше, чем расходы на модернизацию всей энергосистемы, поясняют эксперты. При этом строительство ВПТ займет намного меньше времени, чем модернизация национальных энергообъектов.

Эксперты отмечают, что украинской электроэнергии уже сейчас крайне трудно конкурировать с российской на внешних рынках, поскольку Россия способна обеспечивать более дешевым топливом и АЭС (тепловыделяющие сборки собственного производства), и ТЭС (уголь и газ).

Наглядной демонстрацией этого является борьба Украины и России за рынки Молдовы, Беларуси и стран Балтии, в частности Литвы, которую Украина проигрывает, и в будущем ситуация будет только усугубляться.

Европейские компании заинтересованы в импорте дешевой электроэнергии, и для них не имеет значения, где она производится — в Украине или России. Поэтому они будут лоббировать вопрос транзита более дешевой, чем украинская, российской электроэнергии через отечественную энергосистему, убеждены эксперты.

Напомним, что Россия уже сейчас через одну из крупнейших в мире ВПТ «Выборг» мощностью 1400 МВт поставляет электроэнергию в энергосистему NORDEL (энергообъединение стран Северной Европы — Финляндии, Швеции, Норвегии и востока Дании).