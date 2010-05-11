На шахте "Распадская" в Кемеровской области РФ погибли 43 горняка

Число жертв взрывов на шахте "Распадская" в городе Междуреченск Кемеровской области России, по последним данным, возросло до 43.

Опознаны тела 39 погибших, передает Радио «Свобода».

Сегодня утром в оперативном штабе МЧС сообщили, что неизвестной остается судьба 47 шахтеров.

Как сообщили УНИАН в МЧС России, на шахте «Распадская» продолжается спасательная операция по ликвидации последствий аварии, в результате которой было госпитализировано 79 человек.

Продолжается процедура опознания погибших. По данным оперативного штаба (07.00 мск), опознано 30 человек. Ведется работа психологов с родственниками погибших.

Общая группировка сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий аварии на шахте, сейчас составляет 720 человек, 104 единицы техники.

Как сообщалось, 8 и 9 мая на шахте в городе Междуреченск произошли два взрыва с интервалом в четыре часа. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел в тот момент, когда в шахту спустились 19 горноспасателей. Все они погибли.