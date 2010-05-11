Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX в понедельник выросли

Фьючерсы на сырую нефть в понедельник, 10 мая, умеренно выросли в цене после резкого падения в течение четырех сессий подряд. Росту способствовал принятый план помощи странам еврозоны в размере почти 1 трлн. долларов США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,69 доллара, или на 2,3%, до 76,80 доллара за баррель. Тем не менее, нефти удалось вернуть лишь незначительную долю из тех 11 долларов за баррель, что она потеряла на прошлой неделе, снизившись почти на 13% на фоне опасений по поводу долгового кризиса в еврозоне и растущих запасов нефти. В пятницу фьючерсы на нефть упали к самому низкому уровню с 12 февраля.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures в Лондоне выросли на 1,85 доллара, или на 2,4%, до 80,12 доллара за баррель. В пятницу они упали до самого низкого уровня с 15 марта.

Евросоюз, правительства европейских стран и Международный валютный фонд на выходных приняли пакет помощи странам еврозоны, что подтолкнуло евро вверх против доллара США и несколько развеяло опасения относительно растущих долговых проблем в еврозоне. Более слабый доллар побудил инвесторов покупать фьючерсы на сырую нефть, сделав их относительно дешевыми для держателей других валют. Европейское соглашение также способствовало росту мировых акций, что позитивно отразилось на рынке нефти.

Запасы нефти в терминале в Кушинге, штат Оклахома, куда производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, в конце апреля достигли рекордно высокого уровня и, как ожидается, продолжат расти.

Участники рынка ожидают, что данные по запасам нефти в США за неделю 1-7 мая продемонстрируют рост запасов и снижение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей. Согласно прогнозу аналитиков, запасы сырой нефти выросли на 800 000 баррелей, запасы бензина выросли на 700 000 баррелей, а запасы дистиллятов, куда входят дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 1 млн. баррелей. Как ожидается, коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,3 процентных пункта. На прошлой неделе Управление энергетической информации сообщило о том, что загруженность составила 89,6%, что на 0,6 процентного пункта выше предыдущей недели, а также является самым высоким уровнем с 30 мая 2008 года.

Министерство энергетики США представит свои данные в 14.30 по Гринвичу в среду.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 4,75 цента - до 2,1726 доллара за галлон. На прошлой неделе цены на эти фьючерсы снизились на 31 цент - до самого низкого уровня с 26 февраля.

Котировки июньских фьючерсов на топочный мазут выросли на 4,07 цента - до 2,1202 доллара за галлон. За предыдущие четыре сессии они упали на 26,6 цента - до самого низкого уровня с 26 марта.