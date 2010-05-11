Бензин в рознице за неделю подорожал на 0,4%

С 30 апреля по 7 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,3-0,4% (в среднем на 0,4%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 30 апреля по 7 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 0,4% – с 7,10 грн./литр до 7,13 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 0,3% – с 7,60 грн./литр до 7,62 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 0,4% – с 8,04 грн./литр до 8,07 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 0,3% – с 7,04 грн./литр до 7,06 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.