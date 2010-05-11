Нефть опустилась ниже 77 долл. за баррель

Нефть опустилась ниже $77 во вторник на фоне укрепления доллара, в то время как данные об инфляции в Китае усилили беспокойства о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, сообщает Рейтер.

Доллар поднялся на 0,5 процента к корзине валют на следующий день после того, как соглашение о программе помощи странам еврозоны стоимостью почти $1 триллиона вызвало ралли единой валюты. В прошедшие выходные Евросоюз разработал крупнейшую программу финансовой помощи со времени банкротства Lehman Brothers в 2008 году.

Инфляция в Китае выросла в апреле до 18-месячного максимума, а объемы банковского кредитования превысили прогнозы. Советник Центробанка страны дал понять, что Пекин готов дать юаню больше свободы, управляя валютой "на основании корзины валют".

К 10.17 МСК июньские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $0,51 до $76,28 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent сократились на $0,41 до $79,71.

"Помимо нынешнего кризиса нам приходится следить за ликвидностью на рынке нефти, если мы увидим падение ликвидности - цены могут упасть еще ниже. Если мы увидим стабилизацию при том, что реальная экономики все же восстанавливается, цены могут пойти вверх до $80-$90 в третьем квартале", - сказал Стивен Грабер из Credit Suisse.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулла аль- Бадри ожидает, что программа помощи в Европе поднимет цены на нефть выше $80 за баррель. Но он предупредил о возможных больших колебаниях цен, поскольку экономика еще не восстановилась окончательно.