"Укрэнерго" 18 мая проведет аукцион по экспорту электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в июне.

Соответствующее объявление обнародовано на сайте компании.

Согласно сообщению, на месячный аукцион компания решила выставить 270 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», который работает в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 5 неравных лотов: один на 100 МВт (гарантированной поставки в течение месяце) и три по 50 МВт (только один лот гарантирован в течение месяца), а также один лот 20 МВт (негарантированной поставки).

Стартовая цена лотов с «Бурштынского энергоострова» колеблется в пределах от 336,096 тыс. грн. до 1,680 млн. грн.

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 2,268 млн. грн. и 1,344 тыс. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги три негарантированных лота суммарным объемом 200 МВт в направлении на Молдову Стартовая цена на лоты по направлению в Молдову колеблется от 840,240 тыс. грн до 1,680 млн. грн.

Компания также выставила на аукцион 1,2 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию. При этом, только 1 тыс. МВт сечения гарантированы на протяжении июня. Стартовая цена по данным лотам колеблется от 504,144 тыс. грн до 2,016 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 17 мая. Аукцион состоится 18 мая в 15:00 (г. Киев, ул. Коминтерна, 27).

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова.

С 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию из-за внутреннего дефицита угля газовой группы. В этой связи с февраля т.г. «Укрэнерго» провело 3 безрезультатных месячных аукциона по доступу к сечению (мартовский, апрельский и майский).

НАК «Энергетическая компания Украины», управляющая «Захидэнерго», надеется на возобновление коммерческих поставок электроэнергии с «Бурштынского энергоострова» с 1 июня.

Справка УНИАН. Украина в январе-марте т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 34% (на 304,8 млн. кВт/ч), по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 1,202 млрд. кВт/ч. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, - до 4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.