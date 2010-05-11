«Укргидроэнерго» увеличило чистую прибыль на 66,2%

ОАО «Укргидроэнерго» в январе-марте 2010 года увеличило чистую прибыль на 66,2%, или 70,761 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 177,663 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании по итогам первого квартала т.г. вырос в 1,46 раза – до 406,935 млн. грн., валовая прибыль – на 56,6%, до 278,896 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Укргидроэнерго» в 2009 году увеличило чистую прибыль на 31,6%, или 128,291 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 534,395 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 4,353 ГВт.