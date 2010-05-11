Бензин в крупном опте за неделю подешевел на 0,5%

С 4 по 11 мая 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,3-0,7% (в среднем на 0,5%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 8410 грн./т; на бензин А-92 – снизились на 0,3%, или 30 грн./т, – до 8730 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 0,7%, или 60 грн./т, – до 9000 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 0,4%, или 30 грн./т, – до 7250 грн./т.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.