Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть повышен

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за апрель 2010 года на 7,4% по сравнению с установленным для марта т.г. – до 0,8271.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в апреле 2010 года повысилась до 82,71 долл. за баррель по сравнению с 76,98 долл. в марте 2010 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономики ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 100 долларов за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены законом, принятым Верховной Радой в июне 2008 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 1529,9 грн./т, с большей глубины – 566,1 грн./т.