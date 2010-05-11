Корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за газ снижен

Министерство экономики Украины снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, в том числе нефтяной (попутный) газ, в апреле 2010 года на 0,8% по сравнению с установленным для марта т.г. – до 1,6109.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, таможенная стоимость апрельских партий импортируемого природного газа, заявленная декларантами, в пересчете на 1000 куб. м составляла 330,3 долл., 332,65 долл. и 232,86 долл.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, в том числе нефтяной (попутный) газ, в январе 2010 года на 46,8% – с 1,1594 в декабре 2009 года до 1,7030.

Справка УНИАН. В декабре 2008 года Верховная Рада Украины привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно закону, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.