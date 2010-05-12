До 60 возросло число погибших на шахте в Кемеровской области России

Число погибших при взрывах на шахте "Распадская" в городе Междуреченск Кемеровской области России возросло до 60.

В среду утром спасатели обнаружили под землей еще восемь тел, - сообщили в оперативном штабе поисково-спасательной операции, передает Радио «Свобода».

Неизвестной остается судьба 30 человек.

Как сообщал УНИАН, 8 и 9 мая на шахте в городе Междуреченск произошли два взрыва с интервалом в четыре часа. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел в тот момент, когда в шахту спустились 19 горноспасателей. Все они погибли.