Фьючерсы на нефть снизились

Фьючерсы на сырую нефть во вторник умеренно снизились в ожидании краткосрочных ориентиров со стороны еженедельных данных по запасам нефти в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 43 цента до 76,37 доллара за баррель. До этого фьючерсы торговались в широком диапазоне между 75,53 и 77,68 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures в Лондоне выросли на 37 центов до 80,49 доллара за баррель.

После резкого падения на 11 долларов за баррель в последние четыре дня прошлой недели, фьючерсам на сырую нефть удалось перегруппироваться. Теперь фьючерсы торгуются в широком диапазоне, ориентируясь на фондовые индексы, которые во вторник незначительно колебались между негативной и позитивной территориями.

По словам трейдеров, в краткосрочной перспективе рынок будет ориентироваться на еженедельные данные по запасам нефти в США, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о незначительном росте запасов, поскольку на неделе 1-7 мая нефтепереработчики немного снизили активность.

В среду в 14.30 по Гринвичу данные по запасам представит Управление энергетической информации, являющееся аналитическим подразделением Министерства энергетики США. Эти данные пользуются повышенным вниманием участников рынка.

Согласно прогнозу аналитиков, запасы сырой нефти выросли на 800 000 баррелей, запасы бензина выросли на 500 000 баррелей, а запасы дистиллятов, куда входят дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 1,2 млн баррелей.

Как ожидается, коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,2 процентных пункта. На прошлой неделе Управление энергетической информации сообщило о том, что загруженность составила 89,6%, что на 0,6 процентного пункта выше предыдущей недели, а также является самым высоким уровнем с 30 мая 2008 года.

Рекордные объемы запасов нефти в Кушинге, штат Оклахома, на терминале, в который производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, продолжают оказывать понижательное давление на цены нефтяных фьючерсов с ближайшим сроком исполнения. При этом наблюдается рост цен более долгосрочных контрактов.

Несмотря на снижение цен на нефть, котировки фьючерсов на бензин и топочный мазут во вторник выросли.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежемесячном прогнозе повысила оценку спроса на нефть со стороны Китая на 50 000 баррелей в день до 450 000 баррелей в день. Как ожидается, мировой спрос составит 8,65 млн баррелей в день, что на 5,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Управление энергетической информации США во вторник сообщило о том, что ожидает роста спроса на нефть в Китае на 560 000 баррелей в день в этом году, что составит более одной трети от роста мирового спроса. Как ожидается, мировое потребление нефти вырастет на 1,5 млн баррелей в день, или на 1,8%, до 85,55 млн баррелей в день, считают в управлении.

В Управление энергетической информации ожидают, что спрос на нефть в США вырастет лишь на 0,8%, или на 150 000 баррелей в день, до 18,84 млн баррелей в день. Спрос на бензин в пиковый весенне-летний сезон, как ожидается, составит в среднем 9,2 млн баррелей в день, что на 0,9% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Тем не менее, даже этот прогнозируемый небольшой рост выше прогноза, сделанного месяцем ранее и предполагавшего рост лишь на 0,5%.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 2,26 цента до 2,1952 доллара за галлон. Котировки июньских фьючерсов на топочный мазут выросли на 1,99 цента, или на 0,9%, до 2,1401 доллара за галлон. Оба фьючерсы закрылись на самом высоком уровне с 5 мая.