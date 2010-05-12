Кабмин предлагает "Венко Прикерченска" заключить мировое соглашение

Кабинет министров Украины предлагает компании «Венко Прикерченска» заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«У нас уже поданы соответствующие предложения. Они изучаются сторонами», - сказал министр, отметив при этом, что аналогичные проекты мировых соглашений обсуждаются сейчас и другими компаниями, с которыми Украина находится в судебных разбирательствах.

Как сообщал УНИАН, в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма находится иск компании "Венко" к правительству Украины.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.