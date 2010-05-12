Клюев: 17-18 мая соглашения по энергетике подписываться не будут

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ утверждает, что во время визита в Украину Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА 17-18 мая не будут подписываться соглашения относительно сотрудничества в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента, отвечая на вопрос, будут ли подписываться соглашения относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности, относительно объединения «Росатом», «Энергоатом», НАК «Нафтогаз Украины», «Газпром».

«Относительно энергетического сотрудничества, то 17-18 мая не будут подписываться документы», - сказал первый вице-премьер. В то же время А.КЛЮЕВ добавил, что такие документы «прорабатываются».

Он отметил, что нынешнее правительство «действует публично, и вы это видите», поскольку еще до подписания соглашений информирует парламент и общество относительно их содержания.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что украинское правительство намерено «сдать» России все объекты топливно-энергетического комплекса.

По ее данным, предлагается создать совместное предприятие, которое будет заниматься строительством и введением в эксплуатацию нескольких агрегатов Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Кроме того, как утверждает Ю.ТИМОШЕНКО, Россия предлагает Украине реализовать проект строительства Каневской ГАЭС, проекты по техническому переоснащению и реконструкции других действующих тепловых и гидроэлектростанций. Кроме того, планируется реализация инвестиционных проектов по развитию и модернизации распределительных систем Украины.

«Полностью весь энергоатом, полностью весь «Нафтогаз» по каждой буквально позиции. Это значит, что мы с вами, как народ, сильны тем, что мы имеем сегодня в нашем государстве одну из самых мощных атомную энергетику», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«После того, как 17 мая будут подписаны эти соглашения тайно, мы с вами не будем иметь ничего...”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.