Эксперты: Россия сильно выиграет, а Украина - проиграет

Украинские энергетические эксперты считают, что в случае объединения ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» Россия сильно выиграет, а Украина - проиграет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам экс-представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, «в случае слияния, Россия выиграет очень серьезно… а Украина потеряет и войдет в газовую зависимость».

По его мнению, после возможного объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» цены на газ на внутреннем рынке Украины не снизятся, а наоборот - увеличатся, поскольку Россия проводит на своем внутреннем рынке реформу газового рынка и приводит внутренние цены на газ к уровню европейских.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ не исключает, что в случае объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» на украинские нефтегазовые объекты будут направлены российские специалисты, а также «абсолютно не исключаю приход и военной силы на территорию Украины».

В свою очередь, как отметил экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО, «никакого позитива я в этой идее не вижу, для чего Украине необходимо объединять нефтегазовые активы с Россией?.. Это является неверной политикой…».

По его мнению, после возможного объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» «Украина абсолютно не будет иметь никакого влияния на компанию».

Как сообщал УНИАН, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг при участии "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики РФ и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.

3 мая представитель Еврокомиссии Марлин ХОЛЦНЕР заявила, что предложение об объединении российской компании "Газпром" и украинской "Нафтогаз Украины" является "внутренним решением" правительств России и Украины.

По ее словам, для ЕС важно, чтобы Украина "продолжила реформу по модернизации внутреннего рынка газа с тем, чтобы сделать его более прозрачным, что также облегчит привлечение индустрии ЕС".