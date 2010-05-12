Долг предприятий ТКЭ за газ составляет 7,9 млрд. грн.

Задолженность предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 7,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке страны к отопительному сезону 2010/2011.

«Сегодня долг составляет примерно 7,9 млрд. грн., из них 2,2 млрд. грн. – только по Киеву. Если учесть, что стоимость газа – 900 грн. за 1 тыс. кубометров для тепловиков, считайте, что мы сегодня около 8 млрд. кубометров взяли у России и не оплатили», - сказал он.

В.ТРИКОЛИЧ напомнил, что правительство поставило перед тепловиками задачу с 1 июля текущего года рассчитаться за энергоносители на 80%, а до 1 октября – на 100%.

«На 1 октября на 100% рассчитались – продолжаем сотрудничество, нет – у нас нет такой возможности», - добавил он.

В свою очередь первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ сообщил, что на сегодня средний уровень расчета за газ предприятий ТКЭ за прошедший отопительный сезон находится на уровне 66%, задолженность по оплате за газ за отопительный сезон составляет 3,3 млрд. грн.