НКРЭ 20 мая пересмотрит тарифы облэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на открытом заседании 20 мая пересмотрит структуру тарифов областных энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

В последний раз тарифы облэнерго НКРЭ пересматривала в декабре 2009 года. При этом для большинства энергоснабжающих компаний тарифы на передачу электроэнергии были повышены, на поставку – понижены по сравнению с установленными для компаний на IV квартал 2009 года.