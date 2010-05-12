Vanco пока не получала официальных предложений от КМУ

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) еще не получила официальных предложений от Кабинета Министров Украины о заключении мирового соглашения по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины соглашения о разделе продукции (СРП).

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил менеджер по связям с общественностью Vanco Prykerchenska Ltd. Руслан СКИБА.

«На данный момент мы еще не получили официальных предложений от Кабинета Министров Украины», – сказал он.

При этом Р.СКИБА добавил, что «как только мы получим эти предложения правительства, то обязательно внимательно их изучим, после чего сразу же предоставим наш официальный комментарий».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Кабинет Министров Украины предлагает компании Vanco Prykerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины соглашения о разделе продукции.

«У нас уже поданы соответствующие предложения. Они изучаются сторонами», – сказал министр, отметив при этом, что аналогичные проекты мировых соглашений обсуждаются сейчас и другими компаниями, с которыми Украина находится в судебных разбирательствах.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.